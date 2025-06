Calciomercato Cagliari, l’agente di Caprile: “Può restare, ma presto per dirlo”

“Attualmente, sembra che Elia resti al Cagliari: ma bisognerebbe girare la domanda al presidente del Cagliari Giulini”. Così l’agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, intervistato da Radio Kiss Kiss sul futuro del portiere.

Caprile verrà infatti riscattato dal Cagliari per 8 milioni di euro, poi si vedrà, con il Milan alla porta se dovesse partire Maignan. “Il diritto di riscatto concordato a 8 milioni di euro non è un errore del Napoli, bensì di una plusvalenza sicura” dice l’agente a proposito delle cifre dell’operazione con i rossoblù, che potrebbero rivenderlo a prezzo decisamente più alto.

“Su Caprile in questo momento si potrebbero fare mille discorsi in ottica mercato, però è prematuro. Lui vuole giocare, perché la figura del comprimario non è tagliata per lui” conclude Battistini.

Intanto il Cagliari sul mercato è in fase di stallo. Si attende il passaggio di consegne tra i direttori sportivi Bonato, in uscita, e Angelozzi, in entrata. Per la mediana piace Drissa Camara del Parma, con Antoine Makoumbou che potrebbe uscire visto l’interessamento dell’Al-Hilal.

Sulle corsie esterne restano sempre validi i nomi di Samuele Birindelli del Monza e di Liberato Cacace dell’Empoli, con Nadir Zortea seguito dalla Roma di Gasperini.

