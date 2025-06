Infrastrutture nei Pip, la Regione finanzia altri 56 comuni sardi

Ulteriori 56 comuni sardi potranno beneficiare di finanziamenti regionali volti alla realizzazione di infrastrutture nei piani per insediamenti produttivi (Pip) e nelle aree industriali ex ZIR, ora trasferite ai comuni. Con una delibera approvata nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, la Giunta regionale ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria pubblicata lo scorso dicembre. Ciò permetterà a questi enti, precedentemente ammessi ma non finanziati, di ottenere i fondi richiesti.

Queste nuove risorse, pari a quasi 16 milioni di euro, sono state stanziate dall’Assessorato dell’Industria nell’ambito della Finanziaria 2025. L’iniziativa segue quella dell’anno precedente, quando 59 comuni avevano già beneficiato di un finanziamento di 15 milioni e 350 mila euro.

L’assessore all’industria Emanuele Cani ha commentato l’importanza di questa misura: “Un’azione concreta a sostegno del sistema economico regionale, che permetterà a 115 comuni sardi di sviluppare e potenziare le infrastrutture necessarie per incentivare gli investimenti delle imprese.” Cani aveva già annunciato a dicembre l’intenzione di inserire in bilancio una dotazione finanziaria aggiuntiva per soddisfare tutte le richieste ammissibili pervenute.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it