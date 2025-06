Queste nuove strutture sono state concepite per salvaguardare le dune e la macchia mediterranea retrostante, in particolare nelle aree più esposte ai fenomeni erosivi

Spiaggia Grande Pevero, barriere protettive per tutelare le dune

Si rafforza l’impegno congiunto di Smeralda Holding, One Ocean Foundation e Comune di Arzachena per la salvaguardia della biodiversità nel Mediterraneo. L’attenzione si sposta ora sull’ecosistema dunale della spiaggia del Grande Pevero, una delle perle più frequentate della Costa Smeralda, che sarà oggetto di un intervento di protezione e tutela.

L’iniziativa, presentata oggi alla presenza del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, del delegato all’Ambiente Michele Occhioni, del CEO di Smeralda Holding Mario Ferraro e del Segretario Generale di One Ocean Foundation Jan Pachner, rientra nel programma Agenda Blu 2025. Il progetto prevede il rifacimento del sistema di protezione dunale esistente, ormai obsoleto, che si estende per 430 metri di arenile. Saranno installate nuove barriere protettive leggere e riciclabili, realizzate interamente con materiali naturali come legno e fibre vegetali.

Queste nuove strutture sono state concepite per salvaguardare le dune e la macchia mediterranea retrostante, in particolare nelle aree più esposte ai fenomeni erosivi. L’obiettivo primario di queste barriere è contrastare la perdita di sabbia e promuovere il naturale processo di rigenerazione della vegetazione dunale, contribuendo così alla salvaguardia della preziosa biodiversità locale.

