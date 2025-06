Dramma a Olzai, auto esce di strada: perde la vita un 67enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel Comune di Olzai, richiedendo l’intervento immediato della squadra 10A del distaccamento dei vigili del fuoco di Sorgono e l’attivazione dell’elisoccorso, vista la serietà della situazione.

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada. All’interno del veicolo si trovava solo il conducente, che è rimasto incastrato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre la persona dalle lamiere.

Purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo rimasto vittima dell’accaduto, Tonino Corrias di 67 anni, vedetta dell’antincendio. L’uomo stava tornando a casa dopo la giornata lavorativa.

