Incidente a Moros, auto si ribalta: 3 giovani trasportati in ospedale

Intorno alle 6:30 di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta sulla SP3, in direzione Ossi, nei pressi del bivio per Muros, a seguito di un incidente stradale.

Un’autovettura con a bordo quattro giovani è uscita di strada per cause ancora da accertare, ribaltandosi su un fianco in direzione opposta al senso di marcia. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo. Tre di loro sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118 per accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno verificato l’assenza di perdite di carburante e hanno messo in sicurezza sia la vettura che l’area circostante. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it