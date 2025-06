Addio a Tonio Anedda, voce di Muravera che cantava l’Isola dalla Germania

È morto in Germania, lontano dalla sua amata Sardegna, Tonio Anedda, cantautore originario di Muravera simbolo di un’isola che sa farsi amare anche all’estero. Aveva 71 anni e da tempo lottava contro una malattia.

Anedda è stato un custode dell’identità sarda, capace di infondere nei suoi brani la malinconia, la rabbia, l’amore e la nostalgia di chi non dimentica mai da dove viene. Il suo brano più noto, Muravera, è diventato col tempo un vero e proprio inno non ufficiale del paese, cantato in piazza, nei bar, alle feste.

Una carriera lontano dai riflettori, ma sempre vicina alla gente.

Tonio non aveva mai cercato la fama da copertina. La sua era una musica vissuta, fatta di palchi improvvisati nelle piazze dei paesi, feste patronali, locali di provincia e radio libere. Aveva iniziato giovanissimo, come voce bianca nel coro de “La Madonnina” dei Carmelitani Scalzi di Capannori, dove studiò da ragazzo.

A Muravera divise la vita tra la musica e il mestiere di barbiere. Negli anni Settanta fu voce di band cagliaritane come Gli Amici, I Rivali e Il Profilo, prima di intraprendere un lungo percorso da solista, culminato poi nella decisione di trasferirsi definitivamente in Germania con la moglie e il figlio. Lì ricominciò da zero e aprì un ristorante, che diventò punto di ritrovo per i sardi emigrati. Ma non abbandonò mai la musica e ogni estate tornava a cantare nella piazza di Muravera.

“Tonio Anedda ha portato nel cuore e nella voce il nome di Muravera ovunque andasse” dice il sindaco Salvatore Piu. “La sua canzone più famosa è diventata patrimonio affettivo della nostra comunità. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza della nostra comunità alla famiglia. Tonio non è stato solo un artista, ma un ambasciatore autentico della nostra identità”.

