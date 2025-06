Paura ad Alghero, scatta l’allarme antincendio: evacuato l’aeroporto

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, presso l’aeroporto di Alghero-Fertilia, a causa di un allarme incendio scattato nella torre di controllo. In ottemperanza ai protocolli di sicurezza, la struttura è stata immediatamente evacuata, come riporta un noto quotidiano isolano, e tutte le procedure di emergenza sono state attivate.

Al momento dell’incidente, due voli, uno proveniente da Bologna e l’altro da Madrid, erano in fase di avvicinamento allo scalo algherese. Per precauzione, entrambi i velivoli sono stati dirottati sull’aeroporto di Cagliari-Elmas.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di accertare che si trattava, fortunatamente, di un falso allarme. Dopo oltre un’ora di verifiche e controlli, è stato dato il via libera, consentendo agli aerei di fare ritorno ad Alghero e atterrare durante la notte. I passeggeri hanno così potuto raggiungere la loro destinazione finale.

Restano da chiarire le cause precise che hanno innescato l’allarme. Una prima valutazione ipotizza un malfunzionamento di un ascensore all’interno della torre di controllo. Le autorità aeroportuali hanno già avviato gli accertamenti tecnici necessari per prevenire il ripetersi di simili inconvenienti. Non si sono registrati feriti né danni.

