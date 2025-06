Relax in Sardegna per Sarah Gellar: Buffy l’ammazzavampiri si gode il mare dell’Isola

Relax in Sardegna per Sarah Gellar: Buffy l’ammazzavampiri si gode il mare...

Relax in Sardegna per la nota attrice e produttrice statunitense Sarah Michelle Gellar. La stella della televisione e del cinema, sta trascorrendo qualche giorno nell’Isola e ne ha approfittato per godersi il mare sardo.

Gellar è stata infatti invitata in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, che si è tenuto in questi ultimi giorni al Forte Village.

Insomma, un’occasione colta al volo per visitare la Sardegna e godersi il mare, come testimoniato dai post pubblicati sul proprio profilo Instagram.

Nota soprattutto per l’iconico ruolo da protagonista della serie “Buffy l’ammazzavampiri”, Gellar è in realtà comparsa in varie sitcom, come “The Big Bang Theory”, e anche film, come i due capitoli in live action dedicati a Scooby Doo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Michelle (@sarahmgellar)

