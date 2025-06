Sud Sardegna, migliora la qualità dell’acqua a Sarroch e Chia

La qualità dell’acqua potabile fornita ai comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria sta tornando alla normalità dopo la risoluzione di un guasto alla condotta del Tecnocasic. Abbanoa ha comunicato che, a partire da ieri, si è registrato un progressivo miglioramento della qualità dell’acqua prodotta dal potabilizzatore “La Tavernetta”, e le analisi odierne confermano il ripristino dei parametri ottimali.

L’emergenza era scaturita a seguito del guasto sulla condotta del Tecnocasic, che aveva interrotto l’approvvigionamento dall’invaso del Mulargia. Per garantire la continuità del servizio, era stata attivata l’alimentazione dall’invaso del Cixerri, la cui risorsa idrica presentava una qualità notevolmente inferiore. In particolare, si erano registrati valori elevati di torbidità e concentrazioni di manganese tra i 600 e i 900 microgrammi per litro, ben al di sopra della media standard di 70-100 microgrammi. Questa situazione è ora completamente rientrata.

Sebbene l’erogazione in rete non si sia mai interrotta, la sua potabilità era stata compromessa. Abbanoa ha annunciato che, fino al pieno ripristino della potabilità anche nelle reti idriche domestiche, continuerà a garantire un servizio sostitutivo tramite autobotti pubbliche nei centri colpiti, ovvero Sarroch, Pula, Villa San Pietro e Domus de Maria.

