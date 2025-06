Immigrazione, Manca: “Narrativa diversa, stop a stereotipi e luoghi comuni”

Il Museo Archeologico di Olbia sarà la sede della prima Conferenza Regionale dell’Immigrazione, in programma giovedì 3 e venerdì 4 luglio. L’evento, promosso dall’assessora del Lavoro Desirè Manca e con la partecipazione della Presidente della Regione Alessandra Todde, mira a promuovere una società più inclusiva attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese, sindacati, società civile e rappresentanti delle comunità immigrate.

L’assessora Manca ha dichiarato di aver voluto “promuovere, per la prima volta nella storia dell’autonomia regionale, la Conferenza dell’Immigrazione” per “conferire visibilità alla diversità come valore e ricchezza e per dare evidenza del contributo di integrazione e reciprocità offerto dalle tante comunità di cittadine e cittadini regolari provenienti da paesi terzi e delle potenzialità espresse in termini di partecipazione allo sviluppo sociale ed economico della Sardegna.”

L’esponente della Giunta ha inoltre sottolineato l’importanza di una nuova prospettiva sull’immigrazione: “Sono convinta che occorra una narrazione diversa dell’immigrazione rispetto agli stereotipi e ai luoghi comuni: sono la paura e la diffidenza ad impedirci di riconoscere la preziosità di tante persone che hanno scelto, o sono state costrette dalla fuga disperata dalla fame e dalla guerra, la nostra terra, desiderose di trovare accoglienza, solidarietà e accoglienza, valori più profondi della nostra gente e che esprimono il vero volto della Sardegna.” La conferenza si prefigge quindi di superare i pregiudizi e valorizzare il contributo delle comunità immigrate all’interno del tessuto sociale ed economico regionale.

