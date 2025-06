Tajani attacca Todde, l’ira dei 5 Stelle: “Pensi ai suoi fallimenti come ministro”

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle alle parole di Antonio Tajani, leader di Forza Italia che da Budoni ha attaccato la presidente della Regione Alessandra Todde.

“Mentre nel mondo infuriano guerre, tensioni geopolitiche e crisi umanitarie che richiederebbero tutta l’attenzione e la presenza del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani preferisce abbandonare la scrivania della Farnesina per partecipare a passerelle di partito in Sardegna” tuona il senatore Ettore Licheri. “Bizzarro che sia proprio Forza Italia ad invocare i tribunali nella politica. Forse dimenticando come per una vita il loro fondatore sia scappato dalle aule giudiziarie”.

Licheri ricorda che “i sardi hanno scelto il cambiamento con un voto limpido e incontestabile” e che “lo hanno confermato anche a Nuoro, premiando Alessandra Todde e votando in massa Emiliano Fenu, che ha sconfitto nettamente il candidato di centrodestra voluto da Pietro Pittalis”.

Sulla stessa linea anche Francesco Silvestri, capogruppo M5S in Commissione Esteri. “È inaccettabile che, invece di concentrarsi sui suoi doveri istituzionali e sui tanti fallimenti accumulati sul piano internazionale, Tajani impieghi il suo ruolo per attaccare una presidente come Alessandra Todde, eletta democraticamente in una coalizione che ha già dimostrato di essere un’alternativa solida alla destra”.

“Siamo davanti all’ennesimo tentativo di screditare la volontà popolare da parte di chi non riesce ad accettare la sconfitta. Ma i sardi hanno gli occhi aperti e sanno distinguere tra chi fa propaganda e chi si impegna davvero per la propria terra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it