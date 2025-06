Sennori, arrestato l’accoltellatore | Il sindaco: “Siamo sotto shock”

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 18enne ritenuto responsabile dell’accoltellamento di un 21enne avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 giugno a Sennori, durante i festeggiamenti per San Giovanni. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, quando una furiosa rissa è esplosa per futili motivi, degenerando in violenza estrema.

Il giovane ferito, colpito da più fendenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Altri 4 ragazzi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali della zona per ferite da arma da taglio. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’episodio ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Porto Torres, supportati dai colleghi delle Stazioni di Sennori, Sorso, Stintino, Palmadula e Porto Torres, oltre a personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

“Dopo i gravi fatti di sangue che ieri a tarda notte hanno macchiato gli eventi a margine della festa di San Giovanni Battista, con 5 giovani del posto rimasti feriti, l’Amministrazione Comunale e il comitato organizzatore dei festeggiamenti hanno deciso di comune accordo di annullare gli eventi non religiosi previsti in giornata” scrive sui social il sindaco Nicola Sassu.

“Stamattina si è svolta in maniera del tutto silenziosa e composta la processione religiosa per il trasferimento dell’effigie del santo e la messa celebrata dal parroco di Sennori. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza esprimo la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte, loro malgrado, nel tragico episodio di ieri notte. In questo momento siamo tutti sotto shock. Ci auguriamo che tutto si risolva al meglio”.

