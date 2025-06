Valeria Pusceddu: “Con la stand-up cerco di far sentire le persone meno sole”

L'obiettivo non è solo quello di far ridere. Ma di ridere insieme di ciò che accade nel mondo: Valeria Pusceddu rappresenta la freschezza della scena stand-up comedy sarda (e non solo sarda)

La comicità non è una dote per tutti. Ci vuole talento, ma anche indole e una buona dose di volontà di divertirsi e divertire. Vincendo anche lo spauracchio del palco, delle persone che ti guardano, che si aspettano che tu li faccia ridere per non pensare di aver sprecato una serata.

Valeria “Valo” Pusceddu da questo punto di vista è un talento. I suoi spettacoli sono un concentrato di freschezza narrativa, che mescolano note biografiche al mondo che la circonda, con l’obiettivo non solo di far ridere. Ma di riderne insieme. Uscendo dallo stereotipo del comico che guarda il suo ombelico per piacere per forza agli spettatori.

Da questo punto di vista la stand-up comedy aiuta. Non è solo il genere che sta dominando i tempi comici post pandemia. A Cagliari, dalle mura degli Intrepidi Monelli, si è sviluppata una scena divenuta sempre più presente, sempre più interessante. A tal punto di varcare il mare e prendere posto al fianco delle leve oltre Tirreno.

Valeria Pusceddu è un esempio di quella scena. Un esempio che ci lega alla volontà di momenti più leggeri sì, ma come se stessimo parlando con una amica, una parente. Come se vedessimo il mondo con occhi comuni e ne ridessimo insieme.

È proprio vero che oggi non si possa più dire niente?

Che ci possano essere delle persone che si offendono, è vero. Ma forse è parte del mestiere. Nel senso: non è obbligatorio dire qualcosa che sai che offenderà. Però metti in conto che possa capitare. Anche se scrivi una battuta in buonissima fede, ci sono persone con una sensibilità un po’ più accentuata, che se la prendono. Per esempio, io mi sono permessa di dire che non mi piace la parmigiana (ride, nda)… ti assicuro, è stato un argomento caldo. Mi sono inimicata tutta l’Italia.

Quando hai sentito la volontà di diventare una stand-up comedian? Eri, come raccontano tanti comici e tanti tuoi colleghi, quel tipo di persona che faceva ridere tutti in famiglia e a scuola?

No, per niente. In realtà non c’è mai stato il momento in cui ho detto “voglio fare la comica”. Mi piaceva scrivere. Moltissimo. Anche quando facevo i corsi di teatro, ciò che mi piaceva era lavorare al copione. E la cosa che mi irritava era che ciò che avevo scritto non venisse interpretato dagli altri come ce l’avevo in testa io. È una cosa normalissima, ognuno di noi dà una interpretazione al testo nel modo in cui si trova meglio. La vera svolta è arrivata quando ho iniziato a seguire i ragazzi di stand-up comedy Sardegna, andavo a vedere le loro serate. Una volta mi sono iscritta ad un open mic, per provare. Dovevo fare un pezzo da 7 minuti… è durato 15… le prime volte col minutaggio si fa sempre casino. Ho partecipato ad altri open mic: una seconda volta, una terza, una quarta e… poi sono passati 7 anni.

Alcuni tuoi colleghi, come Stefano Rapone e Daniele Fabbri, hanno detto in una intervista che fanno fatica a scrivere per altri perché sentono che quello che scrivono si adatti maggiormente al loro modo di fare comicità. Senti che è la stessa cosa per te?

Direi di sì. All’inizio era un po’ più complicato scrivere per altri. Poi mi è capitato di lavorare come copywriter in agenzia e lì ovviamente ti devi mettere per forza di cose nei panni del brand. Da lì è stato più semplice scrivere per altri. Però ho dovuto studiare il loro modo di fare. Sono dovuta passare in un altro territorio: la pubblicità e lo spettacolo hanno elementi che si intersecano ma di base sono cose diverse.

Cosa rappresenta per te salire sul palco? Che tipo di emozione ti dà?

Se si tratta del mio spettacolo con cui sono in tour, ho un po’ di agitazione. Significa che la maggior parte della gente è uscita di casa, ha pagato un biglietto e ha delle aspettative a cui spero sempre di andare incontro. Poi sento tanta tanta gratitudine. Non è scontato che la gente venga a teatro, soprattutto nella situazione economica in cui siamo. Il mio obiettivo è far sentire le persone meno sole. La gente che mi viene a vedere, vede una sfigata e dice “è peggio di me, perfetto!” (ride, nda).

Quanto è stato importante l’impegno della scena comedy cagliaritana affinché fiorissero diversi comici in grado di varcare anche il Tirreno?

È stata essenziale perché non c’era niente del genere prima. C’erano sicuramente una forte scena teatrale e anche nel lato comico, ma cabaret. Quel tipo di umorismo là con un evento regolare, prima non c’era. Sandro Cappai e Albert Canepa si sono fatti un mazzo enorme, una faticaccia, per aiutare tutti. Lo spostamento a Milano, nel mio caso, è stato una questione logistica. Dovendoti spostare in tutta Italia è più comodo farlo coi treni, ecco.

C’è qualcosa che non ti fa proprio ridere? Pensi che in un programma come Lol potresti funzionare?

Qualcosa che non mi fa ridere? Oddio… secondo me in un programma tipo Lol resisto fino alla seconda puntata. Purtroppo ho la risata molto facile (ride, nda). Mi fa ridere tutto.

In questi giorni è in onda un programma di comici su Tv8, In&Out. Qual è il desiderio che custodisci nel cassetto e sul quale vorresti lavorare?

Brutalmente onesta? Dal punto di vista economico, mi piacerebbe fare qualcosa in tv. Fa comodo. Lato artistico non ho un particolare interesse. Ma solo perché la tv non la guardo da cinque anni, tipo. Non essendo io tra il pubblico che vedrebbe quel contenuto… visto che faccio le cose che mi piace poi guardare… sono più interessata al mondo dal vivo o ai podcast. La tv non è il mio primo pensiero. Non è snobismo. Solo non è tra le mie priorità.

Bonus.

Le preferenze di Valeria Pusceddu:

Un libro: “Invisible Monsters” di Chuck Palahniuk

Un film: “Sogni d’oro” di Nanni Moretti

Una canzone: “I want the world to stop” dei Belle & Sebastian

Un piatto: Farro col pesto

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it