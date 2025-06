Zortea tra Fiorentina e Roma, il Cagliari fissa il prezzo a 10 milioni

L’esterno ex Atalanta nel mirino di Pioli e Gasperini, il Cagliari pronto a trattare in caso di offerta concreta

Tra i nomi in possibile uscita dal Cagliari in questa sessione di mercato figura quello di Nadir Zortea. L’esterno destro classe 1999 è finito nel mirino di diversi club di Serie A, anche se, al momento, nessuna vera offerta è stata ancora recapitata al club rossoblù.

Il Cagliari valuta il cartellino di Zortea intorno ai 10 milioni di euro ed è disposto a sedersi a un tavolo solo intorno a quella cifra. Nelle ultime ore, la Fiorentina sembra essersi fatta avanti con maggiore decisione: con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, intenzionato a impostare un modulo 3-5-2, Zortea rappresenterebbe un profilo ideale per il ruolo di esterno a tutta fascia, soprattutto nel caso in cui Dodò non dovesse restare in viola.

Ma non è tutto. Anche la Roma del neo tecnico Gian Piero Gasperini guarda con interesse al laterale destro. L’allenatore conosce bene il giocatore, avendolo seguito nei suoi primi anni all’Atalanta, e potrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto esterni in vista della prossima stagione.

