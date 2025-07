Crisi idrica, Piu: “Legge approvata consente interventi più rapidi sui guasti”

Il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge “Norme straordinarie per il superamento dell’emergenza idrica”, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu, in accordo con la presidente Alessandra Todde e le assessore Maria Elena Motzo (Affari Generali) e Rosanna Laconi (Ambiente). La norma mira a dare una “prima, importante risposta per consentire una maggiore capacità di azione della struttura regionale nelle operazioni di Protezione civile connesse con l’emergenza idrica”.

Piu ha spiegato che la legge è “un passaggio necessario” per affrontare l’eccezionale crisi idrica con “straordinaria incisività”. La nuova normativa permetterà all’Ente Acque della Sardegna (Enas) di “impiegare immediatamente risorse finalizzate a garantire la sostenibilità idrica”, attribuendogli ulteriori funzioni in ambito di Protezione Civile.

Il mutamento climatico sta causando una scarsità idrica diffusa, mettendo in crisi vari sistemi di approvvigionamento, come accaduto l’anno scorso nelle Baronie e in Ogliastra, e ora nel Sassarese e nella Nurra, con situazioni in peggioramento. Questa situazione ha reso indispensabile intervenire sull’Enas, che gestisce il Sistema Idrico Multisettoriale (dighe, impianti, condotte) fornendo acqua per usi civili, irrigui e industriali.

Piu ha sottolineato che la legge “consente a Enas di agire più rapidamente in caso di guasti, grazie a un ampliamento delle funzioni e grazie all’aumento del personale operativo”. L’assessore ha fornito un esempio concreto della carenza di personale: “in occasione di una grave rottura nel nord dell’Isola, l’unico operaio reperibile era a Cagliari e ha impiegato due ore e mezza per raggiungere la condotta da chiudere nel Sassarese. Questo non può più accadere”. Attualmente, Enas conta 238 dipendenti rispetto a un fabbisogno teorico di 326, con aree dove “il personale operativo in alcune zone è ridotto all’osso con solo tre operai per 150 km di condotta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it