Arabax Music Festival, si parte: quattro serate indimenticabili con il meglio della musica mondiale

L’Arabax Music Festival torna a dominare l’estate con un’edizione tra le più spettacolari di sempre. Nella cornice unica degli Scogli Rossi di Arbatax, per quattro serate (2, 3, 8 e 9 agosto), andrà in scena uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Un nuovo palco monumentale a forma di fenice, alto 20 metri e largo 60, accoglierà una line-up stellare: quattro appuntamenti tra musica elettronica, dance e sonorità globali, per un’esperienza immersiva che unisce suoni, luci e natura.

Il 2 agosto il festival si aprirà con i Planet Funk, storica band che ha segnato la scena della musica elettronica e dance internazionale grazie a brani diventati inni generazionali come Chase the Sun, Lemonade, Inside All The People e Who Said.

Insieme a loro, saliranno sul palco due protagonisti della scena dance e urban contemporanea: Sick Luke, tra i producer più influenti della nuova scena urban italiana, artefice del sound di artisti come Tha Supreme, Sfera Ebbasta e Ghali, oggi richiesto anche nei club e festival di tutta Europa; Raul, giovane talento emergente della scena elettronica, apprezzato per uno stile che fonde house, techno e ritmi latini in un mix originale e coinvolgente.

Il 3 agosto sarà la volta di Gigi D’Agostino, leggenda assoluta della musica dance, che porterà sul palco i suoi grandi successi come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla, The Riddle e La Passion in uno show carico di emozioni e atmosfere oniriche. In apertura Cristian Marchi, tra i DJ e produttori italiani più conosciuti a livello europeo, porterà la sua ventennale esperienza nei migliori club internazionali, proponendo una selezione che spazia dalla house elegante alle sonorità più attuali, con brani di culto come Love Sex American Express e Let It Rain.

L’8 agosto sarà protagonista DJ Snake, icona mondiale dell’elettronica, noto per la sua capacità di mescolare generi come EDM, hip hop, trap e sonorità latine. Autore di hit planetarie come Lean On, Turn Down for What, Taki Taki e Let Me Love You, DJ Snake ha collaborato con artisti del calibro di Lady Gaga, Justin Bieber, Cardi B, Ozuna e J Balvin, imponendosi come uno dei produttori più versatili e influenti della scena contemporanea. Ha calcato i palchi dei più importanti festival internazionali come Coachella, Tomorrowland e Ultra Music Festival, e riempito arene mitiche come lo Stade de France.

Il 9 agosto gran finale con Axwell, co-fondatore degli Swedish House Mafia e figura di riferimento dell’EDM mondiale. Con una carriera ricca di successi internazionali, il DJ e produttore svedese ha firmato brani iconici come Feel the Vibe, Together, Watch the Sunrise, Tell Me Why e I Found U. Vanta collaborazioni con nomi leggendari come Madonna, Roger Sanchez, Robbie Rivera, e progetti paralleli come Supermode, Axwell Ʌ Ingrosso e AxEr con Eric Prydz. Dopo la storica reunion degli Swedish House Mafia nel 2018 all’Ultra Music Festival di Miami, Axwell torna a esibirsi con un live ad altissimo impatto visivo ed emotivo, pronto a infiammare la spettacolare fenice del palco Arabax.

Con oltre 80.000 presenze nelle edizioni precedenti e ospiti del calibro di 50 Cent, l’Arabax Music Festival si conferma un punto di riferimento tra i grandi eventi estivi italiani. L’edizione 2025 alza ulteriormente l’asticella grazie a una scenografia unica, una proposta musicale di altissimo profilo e una location naturale tra le più suggestive del Mediterraneo.