Cagliari, per Folorunsho è fatta: visite mediche e poi l’ufficialità

Michael Folorunsho è ormai prossimo a vestire la maglia del Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un accordo totale con il Napoli per il trasferimento del centrocampista classe 1998, con le due società allo scambio dei documenti, come riportato da Sky Sport. L’annuncio ufficiale è dunque atteso a breve, una volta superate le visite mediche e definiti gli ultimi passaggi burocratici.

Folorunsho dovrebbe raggiungere la squadra dopo il ritiro di Ponte di Legno che terminerà domani. L’operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, come già trapelato nei giorni scorsi. Per Folorunsho si tratta di una nuova occasione per dimostrare il suo valore in Serie A dopo le buone prestazioni offerte nella stagione al Verona due anni fa, mentre l’anno scorso ha faticato di più tra Napoli e Fiorentina.

Il Cagliari punta sul suo dinamismo e sulla sua capacità di inserirsi, qualità che potrebbero rivelarsi preziose nel sistema di gioco del nuovo tecnico Fabio Pisacane. “La rosa è fatta all’80%” aveva rivelato il mister al termine dell’amichevole contro l’Ospitaletto. Con Folorunsho la percentuale sale ulteriormente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it