Vacanze dei Vip in Sardegna: c’è anche Conor McGregor

Il Nord Sardegna si conferma giorno dopo giorno sempre più una passerella di vip. Questa volta a godersi il mare isolane è arrivato il campione di arti marziali miste e ora anche politico Conor McGregor.

Dopo settimane in cui si è parlato di una possibile crisi tra lui e la compagna Dee Devlin, l’ex combattente ha scelto la Sardegna per provare a pacificare i rapporti.

Così, in diversi lo hanno riconosciuto e fermato in quel di Baja Sardinia per chiedergli qualche foto o autografo. Insomma, l’ultimo di una serie di vip che in questa estate hanno scelto la Sardegna per le proprie vacanze.

