Olbia baciata dalla fortuna: grossa vincita al 10eLotto

Un fortunato giocatore ha centrato un "8 Oro" in via Lombardia, aggiudicandosi un premio di 30.000 euro

La Sardegna è stata protagonista nel concorso del 10eLotto di sabato 19 luglio, grazie a una notevole vincita registrata a Olbia.

Come riportato da Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un “8 Oro” in via Lombardia, aggiudicandosi un premio di 30mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha complessivamente distribuito premi per 11,5 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un totale che supera i 2,2 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

