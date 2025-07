Bovini, Rizzi attacca Todde: “Spero venga messa alla porta quanto prima”

L’animalista Enrico Rizzi è tornato a parlare della questione che riguarda la Sardegna, più nello specifico i bovini colpiti dalla dermatite nodulare. Rizzi ha attaccato la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che ha dichiarato di voler proteggere gli allevatori dall’ondata della malattia che si sta espandendo sul bestiame isolano.

“Todde non si smentisce mai, d’altronde cosa dobbiamo pensare davanti a una presidente che non ha speso mezza parola per la vergogna che hanno fatto nei mesi scorsi durante il carnevale utilizzando animali morti? Nel 2025 con il mondo che non respira più intossicato dagli allevamenti, questa signora non ha altre parole da dire che non le soliti frasette in politichese”, attacca Rizzi.

“Todde è una delle peggiori rappresentanti politiche del M5S che spero venga messa alla porta quanto prima”.

