Sardegna, piccola tregua dagli incendi: 12 nella giornata di oggi

Resta però la paura soprattutto Nurri in cui le fiamme hanno percorso una superficie a pascolo che era stata già interessata dall'incendio del 21 luglio

Dopo autentici giorni di fuoco, considerato che ieri si erano contati ben 35 incendi, oggi è arrivata una piccola tregua per la Sardegna. Sono solo 12 infatti gli incendi divampati nella giornata odierna.

Per due di questi è stato però necessario l’intervento della flotta aerea regionale. Il primo si è verificato a Fonni, in località Monte Spada in cui è stato necessario l’intervento da parte di un elicottero proveniente da Sorgono.

Il secondo invece è l’incendio che si è verificato a Nurri, in località Cantoniera, in cui è stato fondamentale il supporto dell’elicottero arrivato da Villasalto. Le fiamme hanno percorso una superficie a pascolo e lambito la pineta comunale già interessata dall’incendio del 21 luglio.

