Costi ville di lusso, Costa Smeralda al primo posto: seguono Amalfi e Ibiza

Per l'acquisto di una super villa da sogno in Costa Smeralda il costo è di circa 12.800 euro per metro quadro

La Sardegna si conferma in vetta al mercato immobiliare di lusso, con la Costa Smeralda che supera le più blasonate località spagnole e persino la Costiera Amalfitana per i costi delle proprietà esclusive. È quanto emerge da un recente studio condotto da LuxuryEstate.com, portale leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it. La ricerca ha analizzato i costi e l’offerta di case di pregio in note destinazioni marittime italiane e spagnole, rivelando una chiara supremazia del nostro Paese in termini di prezzi.

La principale evidenza dello studio mette in risalto proprio la Costa Smeralda, dove il costo al metro quadro per una proprietà di lusso raggiunge quasi i 12.800 euro. Un valore che la posiziona nettamente al di sopra di Ibiza, celebre meta del lusso spagnola, ferma sui 9.500 euro/mq. Anche la Costiera Amalfitana, pur con i suoi quasi 11.000 euro/mq, si colloca al di sotto della perla sarda.

Tra le località italiane esaminate, Rimini risulta la meno costosa con 3.820 euro/mq, mentre in Spagna è Santander a segnare il prezzo più basso, superando di poco i 4.000 euro/mq.

Un’altra differenza significativa riguarda la tipologia di immobili: in Italia, le ville dominano quasi ovunque l’offerta di lusso, mentre in Spagna la distribuzione tra ville e appartamenti è più equilibrata. Questo dato sottolinea ulteriormente l’esclusività e la tipologia di proprietà che caratterizzano il segmento top di gamma in Sardegna e nelle altre destinazioni italiane di prestigio.

