Folorunsho, ufficiale il trasferimento al Cagliari

Il Cagliari ha ufficializzato l'acquisto di Michael Folorunsho, sbarcato ieri in tarda serata a Elmas e oggi al suo primo giorno in rossoblù

Il Cagliari piazza un colpo di spessore per il centrocampo: Michael Folorunsho è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù. Il club ha annunciato l’arrivo del centrocampista dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, aggiungendo qualità, dinamismo e muscoli alla mediana.

Nato a Roma nel 1998, Folorunsho è un centrocampista moderno, capace di abbinare corsa, fisicità e ottima tecnica. La sua versatilità gli permette di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, da mezzala a trequartista, fino a centrocampista centrale con compiti offensivi. Tra i suoi punti di forza, gli inserimenti senza palla e il tiro dalla distanza.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha debuttato tra i professionisti con la Virtus Francavilla in Serie C, dove in due stagioni ha collezionato 66 presenze e 8 reti. Nel 2019 è stato acquistato dal Napoli, che ha avviato per lui un percorso di crescita attraverso una serie di prestiti. Tra le tappe più significative: Reggina, Pordenone e Bari.

La consacrazione è arrivata nella stagione 2022/23, con il Bari protagonista fino alla finale playoff persa proprio contro il Cagliari. In quell’annata Folorunsho mise a segno 9 gol in 32 partite. Il salto in Serie A arriva con l’Hellas Verona, dove nella stagione successiva ha collezionato 34 presenze e 5 gol, risultando decisivo nella corsa salvezza dei veneti.

Tornato al Napoli, ha disputato la prima parte della stagione 2024/25 in azzurro (7 presenze) per poi trasferirsi alla Fiorentina, con cui ha giocato altre 19 partite. Il suo rendimento lo ha portato all’attenzione della Nazionale: nel marzo 2024 arriva la prima convocazione da parte del ct Luciano Spalletti. A giugno, Folorunsho fa il suo esordio con l’Italia nella vittoria per 1-0 contro la Bosnia, partecipando poi anche al debutto europeo degli Azzurri contro l’Albania.

Ora per lui inizia una nuova avventura in Sardegna, dove il Cagliari punta sulla sua maturità tecnica. “Determinazione, forza fisica e voglia di lasciare il segno: Michael Folorunsho è pronto per una nuova sfida. Benvenuto in rossoblù, Michael!” ha scritto il club nel comunicato.

