Incivili in azione al quartiere Marina di Cagliari, dove dai social arriva l'ennesima denuncia di una serie di rifiuti abbandonati in strada

Cagliari, incivili alla Marina: in strada sanitari e cianfrusaglie

“Niente. Non ce la possiamo fare. E questi sono lasciati da residenti. Poi lamentatevi di topi e blatte”. Questo il post di Sandra Orrù nel gruppo social “Apriamo le finestra alla Marina“.

Nelle foto mostrate ci sono dei sanitari abbandonati in via dei Pisani a Cagliari, ma anche altre cianfrusaglie come un tappeto vecchio, i resti di un ventilatore e una vecchia antenna. Poco distante una catasta di cartone che occupa buona parte di strada.

Gli utenti sono sicuri che si tratti di residenti e qualcuno segnala l’ipotesi di una casa in ristrutturazione: “L’abbiamo individuata”, scrive Orrù. E c’è anche chi scherza: “Avvisatemi se mettono anche mattonelle”. Intanto la lotta agli incivili nel quartiere prosegue.

