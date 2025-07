Sardegna, alto pericolo incendi: diversi Comuni evacuano le spiagge

Il forte Maestrale può rivelarsi un fattore devastante per l'espansione degli incendi. Alcuni Comuni non vogliono correre rischi dopo la tragedia di Punta Molentis

Negli occhi di tutta la Sardegna c’è ancora il devastante incendio divampato ieri a Villasimius, che è arrivato fino alla spiaggia di Punta Molentis. Oggi, a causa del forte vento, l’allerta incendi è arrivata a livelli estremi e diversi Comuni sardi hanno deciso di chiudere ed evacuare le proprie spiagge.

Tra chi ha deciso di adottare questa misura straordinaria c’è il comune di Dorgali, preoccupato dalla vegetazione secca che si trova attorno alle spiagge di Cala Osala e Cala Cartoe: “Ordinanza contingibile ed urgente sgombero, evacuazione e chiusura spiagge di Cala Osala e Cala Cartoe e le calette i cui accessi si trovano sulla Sp 26 Bis – situazione di potenziale pericolo per i bagnanti”.

Stessa sorte a Siniscola, dove il sindaco ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle spiagge di Berchida e Capo Comino. Rimane chiusa, inoltre, anche la già citata e vessata spiaggia di Punta Molentis. Lì sono ancora in corso le operazioni di bonifica in tutta l’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it