Odissea per volo Cagliari-Pescara: aereo costretto ad atterrare a Brindisi

Un volo partito da Cagliari e diretto a Pescara è stato dirottato e costretto ad atterrare a Brindisi a causa del maltempo.

Sulla provincia abruzzese si sta infatti abbattendo un acquazzone con forti raffiche di vento a fare da contorno che hanno impedito l’atterraggio di diversi aerei.

Anche un aereo proveniente da Tirana è stato costretto ad atterrare in un altro aeroporto, ovvero Ancona. Si preannunciano disagi per i passeggeri, che probabilmente arriveranno in Abruzzo tramite degli autobus o mezzi propri.

