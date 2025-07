Oristano, ruba portafoglio da un’auto e preleva 250 euro: arrestato

Si è avvicinato ad un’auto parcheggiata vicino al cimitero di Marrubiu e una volta visto il portafoglio ha estratto il bancomat per prelevare 250 euro, ma è stato beccato dalle Forze dell’ordine. In questo modo è finito nei guai un uomo di 55 anni, che è stato successivamente arrestato.

A coordinare le operazioni sono stati i Carabinieri di Oristano e Marrubiu. L’uomo ha quindi riconsegnato il portafoglio in cui all’interno vi erano 180 euro. Secondo sua ammissione infatti, 70 li avrebbe spesi all’interno di in un supermercato.

Per il 55enne sono dunque scattati gli arresti domiciliari, in seguito al processo per direttissima tenutosi questa mattina ad Oristano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it