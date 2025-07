Fonni, coltivavano 4500 piante di marijuana: arrestati 2 giovani

I due sono stati sorpresi mentre lavoravano alla piantagione e sono stati dunque arrestati in flagranza

Nel corso di un’operazione antidroga, il personale della squadra mobile della polizia di Nuoro ha tratto in arresto due giovani di Gavoi sorpresi a tagliare ed essiccare delle piantine di marijuana in un terreno a Fonni.

Dai controlli sono emerse circa 4.500 piante di marijuana che avrebbe fruttato circa mezzo quintale di droga, per un profitto stimato di migliaia di euro.

I due giovani sono stati dunque arrestati in flagranza di reato per la coltivazione illegale della piantagione e si trovano ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

