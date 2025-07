Nuovo colpo della Dinamo: arriva il play-guardia Beliauskas

Nuovo botto dal mercato della Dinamo Sassari che si è assicurata le prestazioni del play/guardia lituano classe 1997 Laurynas Beliauskas.

Il giocatore, proveniente dalla Juventus Utena, già lo scorso anno aveva avuto modo di approcciare la squadra sassarese, sebbene da avversario. Il lituano infatti aveva affrontato i biancoblù in occasione dei Qualifiers della Basketball Champions League.

“Conosco la Dinamo da tanto tempo – ha affermato Beliauskas con le sue prime parole da giocatore della Dinamo – e, dopo aver parlato con l’allenatore, mi sono convinto subito: mi è piaciuto il progetto, la visione del club e il mio ruolo all’interno della squadra. Non ho avuto alcun dubbio, ho sentito fin da subito che questo era il posto giusto per me”.

“So che ci sono aspettative importanti da parte della società e dei tifosi – ha aggiunto – darò tutto me stesso per aiutare la Dinamo a tornare protagonista e lottare per i playoff. In questa fase della mia carriera voglio misurarmi con i migliori campionati europei, e l’Italia è certamente tra questi. Sono entusiasta di poter rappresentare un club prestigioso come la Dinamo“.

