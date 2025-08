Villamassargia, soli e affamati: cuccioli abbandonati salvati dai Carabinieri

Due cuccioli di cane, in evidente stato di abbandono, sono stati salvati questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Villamassargia durante un pattugliamento di routine in località Monte Cadelano. Gli animali, di razza simil maremmano, vagavano soli e spaesati lungo il percorso, mostrando segni di disagio e trascuratezza.

I militari sono subito intervenuti per mettere in salvo i cuccioli, trasportandoli in caserma dove sono stati rifocillati con acqua e cibo, oltre a ricevere le prime cure tra cui la pulizia da pulci e parassiti. In parallelo è stata attivata la procedura comunale per la presa in carico degli animali.

Una visita veterinaria ha confermato l’assenza di microchip e un buono stato di salute generale. In attesa del trasferimento sotto la responsabilità dei servizi veterinari dell’Asl, i piccoli resteranno temporaneamente accuditi dai Carabinieri, in un gesto che unisce senso del dovere e sensibilità verso gli animali.

I cuccioli, ora al sicuro, saranno presto destinati all’adozione. Il Comune e l’Asl invitano chiunque sia interessato ad accoglierli a manifestare la propria disponibilità non appena verrà aperta la procedura ufficiale.

