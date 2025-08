Cagliari, solchi su diverse strade: i residenti chiedono ripristini più rapidi

Dei tagli sul manto stradale coperti con del cemento, ma che lasciano dei dislivelli pericolosi soprattutto per i motociclisti. Sono diverse le segnalazioni dei residenti su alcuni solchi in giro per le vie di Cagliari, che sembrerebbero opera di società energetiche o telefoniche che in questo periodo stanno operando in città per il rinnovo delle proprie infrastrutture.

Secondo quanto denunciato dai residenti, i tagli effettuati non sarebbero ripristinati con celerità, causando particolari criticità a chi attraversa le vie della città a bordo di moto o scooter e creando fastidiosi dossi per gli automobilisti.

Secondo quanto fa sapere il Comune, si tratta di lavori eseguiti da aziende terze e l’amministrazione non ha responsabilità diretta sugli scavi effettuati, che in ogni caso devono essere ripristinati dagli esecutori. I costi dei tagli e dei ripristini è a carico delle stesse società che hanno avviato i lavori, dunque non intaccano le casse comunali.

I solchi saranno dunque gradualmente ripristinati, ma i cittadini chiedono una sistemazione più rapida di quella vista fino ad ora.

