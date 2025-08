L’olbiese Sara Desini sul tetto d’Europa: trionfo per la Azzurre del Sitting Volley

La Nazionale femminile di Sitting Volley si è laureata campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Tra le protagoniste l'olbiese, pilastro delle Azzurre

L’olbiese Sara Desini sul tetto d’Europa: trionfo per la Azzurre del Sitting...

Per la seconda volta consecutiva, la Nazionale italiana femminile di Sitting Volley dell’atleta olbiese Sara Desini si è laureata campione d’Europa.

Un percorso netto per la squadra che ha sbaragliato tutta la concorrenza, compresa l’avversaria in finale ovvero l’Olanda, battuta per 3-0 (25-13, 25-18, 25-14). Bissato dunque il successo ottenuto nel 2023 a Caorle.

Dopo aver superato brillantemente il girone, vincendo le gare contro Croazia, Olanda, Francia e Germania, le Azzurre hanno trionfato ai quarti contro l’Ungheria e in semifinale con l’Ucraina.

Un torneo da protagonista per Sara Desini che ha così potuto festeggiare un altro successo con la Nazionale. Per lei sono poi arrivati anche i complimenti della Modena Sitting Volley, sua attuale squadra: “Un sabato da ricordare per Sara Desini, atleta classe ‘98 di Modena Sitting Volley ma ormai modenese a tutti gli effetti, protagonista nello straordinario torneo disputato dalle azzurre”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it