Beniamino Zuncheddu, tour raccolta firme per vittime di errori giudiziari

Procede a rilento la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che mira a risarcire le vittime di ingiustizia, intitolata a Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo assolto lo scorso gennaio dopo aver trascorso 33 anni in carcere per un triplice omicidio.

L’obiettivo di raggiungere le 50mila firme necessarie sembra ancora lontano. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, la proposta ha ottenuto finora solo il 11% delle adesioni, pari a 5.957 firme.

Per accelerare la raccolta, è stata organizzata una “carovana sarda”. Del gruppo fanno parte Valter Marcialis, il fonico forense che ha seguito il caso Zuncheddu, insieme alle avvocatesse radicali Angela Furlan, Simona Giannetti, Gemma Gasponi, Anna Maria Nalisani e altri attivisti. Il loro compito sarà quello di raccogliere e autenticare le firme in diverse piazze dell’isola.

