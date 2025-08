Cagliari, tra probabili acquisti e possibili cessioni: il punto sul mercato

Il Cagliari è tra le squadre più attive di questa sessione di calciomercato estivo 2025/2026. I rossoblù hanno aperto il mercato con i riscatti di Piccoli, Adopo e Caprile a fronte di un corrispettivo totale di 24 milioni di euro.

Sul capitolo uscite, già ufficiali, hanno salutato la Sardegna Makumbou, Scuffet, Kingstone, Marin, Prelec e Wieteska, a cui si aggiungono Palomino, Viola e Augello giunti alla scadenza di contratto al 30 giugno.

Per quanto concerne le ufficialità in entrata sono arrivati gli attaccanti Borrelli e Kilicsoy, mentre a centrocampo le firme di Mazzitelli e Folorunsho.

Il Direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, prosegue i fitti contatti con l’Inter per rafforzare ulteriormente il reparto avanzato con il nome di Sebastiano Esposito, classe 2002, che sembra ormai ad un passo dal vestire i colori rossoblù per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

Sul fronte delle uscite crescono gli interessi dall’Italia e dall’estero per Zortea e Piccoli, protagonisti in positivo della passata stagione. Sull’esterno ci sarebbe forte il Bologna alla ricerca di un giocatore duttile e con le sue caratteristiche, mentre sull’attaccante ha posato gli occhi, in modo particolare, il West Ham mentre sembra più defilata la pista Benfica. Per quanto riguarda la pista italiana ci sarebbe il Como di Fabregas sulle sue tracce, in linea con il progetto giovani talentuosi imbastito dai lariani.

Il club rossoblù valuta Zortea tra i 15 e 18 milioni di euro, mentre per Piccoli servirà un’offerta che si aggira sui 30 milioni di euro per convincere il club di Giulini a lasciarlo partire.

