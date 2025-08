Paura a Olbia, scontro tra tre auto: in una c’era anche Jenny Urtis

Disavventura per la nota chirurga dei vip che al suo arrivo in Sardegna è stata protagonista di un incidente stradale

Disavventura per Jenny Urtis al suo arrivo in Sardegna. La nota chirurga dei vip è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Olbia.

Secondo quanto riferito, vicino al bivio per San Pantaleo-Portisco, tre auto si sono scontrate tra loro e tra queste c’era anche la sua Audi, che è andata in parte distrutta.

“Sono appena arrivata in Sardegna e guardate cosa ho combinato. Per fortuna niente di grave” ha commentato sui social, dopo aver documentato tutto con un video pubblicato nelle sue storie di Instagram.

