Selargius, truffano un’anziana fingendosi parenti in difficoltà: denunciate due donne

Hanno finto di essere familiari in gravi difficoltà economiche per truffare un’anziana signora del posto. Ma grazie al lavoro meticoloso dei Carabinieri della Stazione di Selargius, due donne – una 40enne e una 29enne residenti nel sud Italia – sono state denunciate in stato di libertà per il reato di truffa.

I fatti risalgono al dicembre scorso, quando la vittima, una donna anziana residente a Selargius, è stata contattata telefonicamente da una persona che si è spacciata per un parente in crisi economica. Con tono allarmato e facendo leva sull’emotività della signora, le indagate sono riuscite a convincerla ad effettuare un bonifico di 2.300 euro su una carta prepagata.

Solo in un secondo momento, la donna si è resa conto di essere stata ingannata e ha sporto denuncia ai Carabinieri. Le indagini avviate dai militari hanno permesso di risalire alle intestatarie della carta e di ricostruire i passaggi del denaro, arrivando così all’identificazione delle due presunte responsabili, entrambe con precedenti per reati analoghi.

L’episodio è l’ennesimo caso di truffa con lo schema del “parente in difficoltà”, un modus operandi purtroppo sempre più diffuso e mirato soprattutto alle persone anziane.

