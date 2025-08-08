Atletica, Nappi vola in batteria: semifinale conquistata con il miglior tempo

Ottima prova del velocista sardo che questa mattina è sceso in pista sui 200m per le batterie degli Europei U20 di Tampere

Semifinale conquistato con il miglior tempo per Diego Nappi, velocista sassarese delle Fiamme Oro impegnato questa mattina sui 200m ai campionati Europei U20 di Atletica leggera a Tampere.

Il velocista sardo ha vinto la sua batteria con il tempo di 20.95, lanciando così un forte messaggio a tutta la concorrenza, in particolare lo spagnolo Sanchez (21.11) e il finlandese Venalainen (21.23).

Appuntamento dunque fissato a domani per le semifinali, fissate per le 13 ora italiana, ed eventualmente al pomeriggio la finale, alle ore 16.45 italiane.

Faranno il loro esordio su questa pista, sempre domani, anche Elisa Marcello e Laura Frattaroli con le rispettive staffette. Marcello sarà infatti impegnata nelle qualifiche della 4×100 alle 18.10, mentre Frattaroli prenderà parte alla 4×400 alle 11.50.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it