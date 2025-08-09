Cagliari, tentato omicidio in via Bosco Cappuccio: arrestato 25enne

Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto il 26 luglio scorso in via Bosco Cappuccio, a Cagliari, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno individuato un 25enne cagliaritano come presunto responsabile, raccogliendo a suo carico gravi elementi di colpevolezza.

La Procura di Cagliari aveva già emesso, il 30 luglio, un decreto di fermo di indiziato di delitto, ma il giovane si era reso irreperibile. Nella serata di ieri, il sospettato si è presentato spontaneamente in Questura, dove è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

