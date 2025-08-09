Abbiadori, cade in un dirupo dopo il concerto di Gabbani: salvato

Momenti di paura nella notte ad Abbiadori, al termine del concerto di Francesco Gabbani. Intorno all’una, un uomo è scivolato lungo il ciglio della strada mentre si dirigeva verso la propria auto, precipitando in un dirupo di circa 5 metri.

La caduta è stata in parte attutita dalla fitta vegetazione, che ha evitato conseguenze più gravi. La squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena, intervenuta sul posto, si è calata con tecniche alpinistiche per raggiungere il ferito, che presentava diverse escoriazioni ma era cosciente.

Una volta riportato in superficie, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118. Presenti anche Carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi e la gestione dell’area.

