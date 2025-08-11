Atletica, Europei U20: la Sardegna festeggia anche il bronzo di Frattaroli

Non solo l’oro di Diego Nappi sui 200m, agli Europei U20 di atletica disputatisi a Tampere lo scorso fine settimana la Sardegna ha potuto festeggiare anche il bronzo conquistato da Laura Frattaroli.

La 400ista della Tespiense Quartu infatti ha preso parte alla staffetta azzurra 4×400 che si è posizionata al terzo posto, dietro Francia e Germania.

Medaglia d’oro dalla panchina invece per Elisa Marcello, chiamata come riserva per la staffetta 4×100 femminile ma che poi non è scesa in pista. Ad ogni modo, il quartetto composto da Pagliarini, Valensin, Castellani e Doualla si è preso lo scettro davanti a Gran Bretagna e Polonia, con il nuovo record italiano U20 di 43.72.

Non ha potuto festeggiare una doppietta d’oro invece Diego Nappi. Il velocista sardo era presente nel quartetto della 4×100 maschile, in terza frazione, ma non ha mai ricevuto il testimone a causa di un pasticcio tra Corradin e Pagliarini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it