Febbre del Nilo, nuovo caso a Santa Giusta: 75enne in ospedale

A darne notizia è stata la Asl 5 di Oristano. Fortunatamente il paziente non sarebbe in pericolo di vita

Nuovo caso di Febbre del Nilo nell’oristanese. La Asl 5 ha infatti comunicato la presenza di un 75enne di Santa Giusta che è risultato positivo alla malattia.

Attualmente l’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale San Martino di Oristano. Fortunatamente, il paziente non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le patologie pregresse.

Nei giorni scorsi aveva manifestato alcuni sintomi neurologici e dopo gli accertamenti è stata appurata la presenza del virus nell’organismo.

La Asl inoltre ha dato degli aggiornamenti in merito alle condizioni dell’altro paziente, un 72enne oristanese, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Martino. Le sue condizioni risultano essere stabili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it