Cagliari, danneggiata condotta in via Petrarca: sospesa l’erogazione dell’acqua

In alcune aree di Cagliari quest’oggi è stata sospesa l’erogazione dell’acqua a causa di una lesione di un tratto di tubatura in cemento e amianto in via Petrarca. Ieri infatti una ditta che si stava occupando di scavi per un intervento sulla rete elettrica ha danneggiato la condotta.

Le vie interessate dalla sospensione sono anche quelle limitrofe, ovvero via Macchiavelli, Tasso, Pascoli e il tratto tra via Dante e via San Benedetto.

Questa mattina di martedì 12 agosto sono state avviate le operazioni da parte di Abbanoa per la riparazione dei danni. Al momento della riattivazione dell’erogazione, l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it