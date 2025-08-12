Paura a Olbia, scoppia incendio nel campo rom: fiamme vicino alle case

L'incendio è scoppiato intorno alle 3.30 del mattino, minacciando anche alcune case nelle vicinanze del campo Rom. Fortunatamente non ci sono stati feriti

Notte di paura a Olbia dove, intorno alle 3.30 è divampato un incendio in località Sa Istrana in un’area con grande presenza di sterpaglie.

Le fiamme sono presto sfuggite al controllo, rendendo necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Il rogo intanto si era espanso anche al campo Rom, arrivando a minacciare alcune case situate nelle vicinanze.

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono poi giunti anche il 118 e la Polizia Stradale.

