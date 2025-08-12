Nel pomeriggio un violento nubifragio ha colpito la città e le campagne circostanti, causando crolli di rami e allagamenti

Iglesias travolta da una bomba d’acqua, strade allagate e danni | Video

Primi danni dopo l’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Una bomba d’acqua improvvisa, accompagnata da raffiche di vento violente, si è abbattuta intorno alle 16 di oggi su Iglesias e sulle campagne circostanti, provocando una lunga scia di danni a strade, abitazioni e giardini privati.

Il temporale, reso ancora più distruttivo dalla caduta di grossi chicchi di grandine, ha causato la caduta di rami in varie zone della città. L’acqua ha inoltre provocato allagamenti significativi, in particolare nel quartiere di Serra Perdosa, mettendo in difficoltà residenti e viabilità locale.

