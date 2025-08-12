Alghero, droga ai concerti di Fabri Fibra e Manu Chao: 70 giovani denunciati

Controlli serrati della Guardia di Finanza ad Alghero in occasione dei concerti di Fabri Fibra e Manu Chao: sequestrate droghe leggere e pesanti

Sono 70 i giovani denunciati dalla Guardia di finanza di Sassari perché trovati in possesso di droga durante gli ultimi concerti svolti ad Alghero lo scorso fine settimana, con Fabri Fibra e Manu Chao sul palco che hanno richiamato oltre 10mila spettatori.

In occasione dei due eventi, le Fiamme gialle hanno intensificato i controlli all’ingresso dell’anfiteatro Ivan Graziani, impiegando anche le unità cinofile. I sequestri hanno riguardato hashish, marijuana, metanfetamine (mdma) e cocaina.

Sul posto erano presenti anche i Baschi Verdi, militari specializzati nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, che hanno garantito lo svolgimento regolare della manifestazione fornendo al contempo una cornice di sicurezza per i controlli antidroga.

