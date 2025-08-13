Cagliari, scoperta discarica abusiva alle porte della città: denunciate 3 persone

Maxi operazione dei Carabinieri che ha individuato un'area enorme, di circa 20mila mq, in cui sono stati trovati anche rifiuti speciali pericolosi

I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Cagliari hanno sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa un’area di circa 20.000 mq, adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, posizionata alle porte della città.

Sul terreno erano presenti imballaggi contenenti sostanze pericolose, veicoli fuori uso non bonificati e rifiuti vari provenienti da attività di costruzione e demolizione, con un grave impatto sull’ambiente e sul territorio circostante.

In totale, sono state denunciate tre persone ritenute coinvolte nell’attività e nell’utilizzo dell’area. Inoltre, i proprietari del terreno sono stati diffidati a provvedere alla bonifica del luogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it