Sardegna, stanziati quasi 800mila euro per ripopolamento fauna selvatica

La Giunta Regionale della Sardegna ha approvato la ripartizione di risorse derivanti dalla tassa venatoria regionale per favorire il ripopolamento della fauna selvatica.

In totale, si tratta di 796.786 euro, riscossi nel 2024, che verranno impiegati per il riequilibrio ambientale e il rafforzamento della biodiversità. Questi finanziamenti verranno trasferiti alle Province e alle Città Metropolitane in base a criteri legati al territorio.

“Valorizziamo il ruolo degli enti locali nella gestione faunistica – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi – attraverso un sostegno concreto alle attività di conservazione, riequilibrio ambientale e rafforzamento della biodiversità. Con questa misura rilanciamo una funzione storica delle Province e consolidiamo il legame tra tutela ambientale e responsabilità territoriale”.

La ripartizione dei fondi è stata definita tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale e della superficie delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, secondo quanto stabilito da una delibera del 2024. Alla Città Metropolitana di Cagliari andranno 197.771,73 euro.

