Maltempo in Sardegna, nubifragio a Sassari: prosegue l’allerta meteo

Un violento nubifragio si è abbattuto oggi su Sassari, accompagnato da forte vento e da una grandine di notevoli dimensioni. Le immagini diffuse dalla pagina social Il Sassaresemedio mostrano la potenza della precipitazione, con chicchi che hanno colpito tetti, auto e strade.

La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico fino alle 21 di questa sera su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Disagi alla circolazione anche sulla statale 131 all’altezza di Abbasanta, dove una violenta grandinata ha rallentato il traffico. Il peggioramento sarebbe stato causato da un’infiltrazione di aria fredda che ha temporaneamente indebolito l’alta pressione, responsabile delle ondate di caldo di questi giorni.

I meteorologi segnalano temporali improvvisi in varie zone dell’isola. Ieri il maltempo aveva colpito duramente Iglesias e il nord Sardegna, con danni e allagamenti: i Vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per mettere in sicurezza strade, alberi e abitazioni.

