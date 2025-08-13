Villamassargia, auto si ribalta e finisce sul greto di un fiume: ferito il conducente

Il veicolo è finito sul greto di un corso d’acqua e il conducente è stato trasportato in ospedale

Paura intorno alle 13 sulla sp 2, nel tratto tra Villamassargia e Siliqua, dove un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi sul greto di un corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno provveduto alla stabilizzazione e alla messa in sicurezza del mezzo. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

