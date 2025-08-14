Cagliari, calci e testate all’auto della Polizia dopo il fermo: nei guai un 24enne

Il giovane 24enne ha opposto resistenza agli agenti e danneggiato l’auto di servizio con calci e testate dopo il fermo per un furto in un autosalone

Un 24enne è stato arrestato martedì mattina dalla Polizia per furto aggravato, resistenza e danneggiamento, dopo un intervento in un autosalone della zona industriale di Cagliari.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito della segnalazione del furto di un paio di occhiali e di un telefono cellulare. Le immagini della videosorveglianza e la geolocalizzazione in tempo reale del dispositivo hanno permesso di rintracciare rapidamente il sospettato nelle vicinanze.

Alla vista degli agenti, il giovane ha opposto una forte resistenza, rendendo difficoltoso il fermo, e ha danneggiato l’auto di servizio con calci e testate, arrivando a scardinare il finestrino posteriore. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato in suo possesso un borsello contenente il cellulare e gli occhiali rubati, poi restituiti al legittimo proprietario.

Il 24enne è stato portato in Questura e trattenuto in stato di arresto per furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

